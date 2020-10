Ingaggi Serie A, Juventus sempre in testa - Da Ronaldo a Frabotta: le cifre (Di sabato 10 ottobre 2020) Secondo quanto riporta stamane 'La Gazzetta dello Sport', alla fine il club bianconero ha ottenuto una riduzione di 58 milioni di euro rispetto all'anno scorso, rimanendo, tuttavia, la società ... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 ottobre 2020) Secondo quanto riporta stamane 'La Gazzetta dello Sport', alla fine il club bianconero ha ottenuto una riduzione di 58 milioni di euro rispetto all'anno scorso, rimanendo, tuttavia, la società ...

Gazzetta_it : L'inchiesta #Gazzetta sugli stipendi - La #Juve dà l'esempio: -58 milioni. #Inter e #Lazio sono in crescita, ma la… - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: Monte ingaggi Serie A, Napoli 4°: Koulibaly il più pagato, poi Insigne. Al terzo posto 3 attaccanti - troppevoltezero : RT @InterCM16: Monte ingaggi serie a: 1- Juventus 236 M 2- Inter 149 M 3- Roma 112 M 4- Napoli 105 M 5 - Milan 90 M Fonte (@Gazzetta_it)… - gazzettaGranata : Monte ingaggi Serie A, quasi tutti in calo. #TorinoFC #FVCG #SFT - it_inter : Monte ingaggi, aumento di circa 10 milioni (142 in totale, secondo posto dietro la Juve in Serie A): comandano… -