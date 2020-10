Giornata mondiale della salute mentale | non restiamo indifferenti davanti alla depressione – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 ottobre 2020) 40 secondi. Meno di un minuto. È il tempo che passa tra un suicidio e l’altro nel mondo. Il dato dell’Organizzazionesanità (Oms) è impressionante: le malattie mentali fanno più vittimeguerra, 800mila persone ogni anno decidono di togliersi la vita. Per la, unin animazione afferma l’importanza di non restaredi fronte a chi soffre di, la malattiapiù diffusa in Italia. I disturbi mentali e il suicidio, del resto, sono oggetto di un diffuso stigma sociale. E anche da questo deriva, secondo l’Oms, la difficoltà ...