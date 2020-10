Era in bici con la madre, poi lo schianto. Bimbo muore in ospedale (Di sabato 10 ottobre 2020) Troppo forte lo schianto, troppo gravi le lesioni per il piccolo di soli 2 anni, deceduto in ospedale dopo essere stato travolto da un auto. Ambulanza (Facebook)E’ avvenuto tutto in un attimo, il piccolo di due anni, insieme alla sua mamma giocava con la sua bici nel cortile del condominio dove viveva. Poi l’ingresso di un’auto, di un altro condomino, ed il fatale schianto. Non ha avuto scampo il piccolo, trasportato in ospedale con l’elisoccorso , troppo vaste le ferite, troppi danni ha causato quel colpo, i medici non hanno potuto fare altro per lui, e dopo un po è morto. Sgomento e rabbia nel condominio di Pelago, nel fiorentino. Una morte assurda, una morte che non doveva capitare, una dinamica ancora poco chiara che gli inquirenti sperano di ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Troppo forte lo, troppo gravi le lesioni per il piccolo di soli 2 anni, deceduto indopo essere stato travolto da un auto. Ambulanza (Facebook)E’ avvenuto tutto in un attimo, il piccolo di due anni, insieme alla sua mamma giocava con la suanel cortile del condominio dove viveva. Poi l’ingresso di un’auto, di un altro condomino, ed il fatale. Non ha avuto scampo il piccolo, trasportato incon l’elisoccorso , troppo vaste le ferite, troppi danni ha causato quel colpo, i medici non hanno potuto fare altro per lui, e dopo un po è morto. Sgomento e rabbia nel condominio di Pelago, nel fiorentino. Una morte assurda, una morte che non doveva capitare, una dinamica ancora poco chiara che gli inquirenti sperano di ...

