Dimentica l'astuccio a casa: fermo per 5 ore. Nessuno gli presta la penna causa norme anti-Covid (Di sabato 10 ottobre 2020) Cinque ore a guardarsi intorno, con le mani in mano, a osservare i compagni di classe che scrivevano, disegnavano, usavano penne rosse e penne blu, pastelli, matite e gomme. I fogli del suo quaderno, invece, sono rimasti rigorosamente bianchi.È accaduto a un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare in una scuola primaria di Sassari. Due giorni fa ha Dimenticato l’astuccio a casa e in virtù del regolamento scolastico anti Covid che vieta lo scambio di materiale didattico tra studenti – ma anche tra alunni e insegnanti – ha dovuto trascorrere la mattinata senza far nulla. La notizia è stata riportata dalla Nuova Sardegna.La notizia, come era facilmente immaginabile, si è diffusa in poco tempo tra i genitori di quella e di altre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Cinque ore a guardarsi intorno, con le mani in mano, a osservare i compagni di classe che scrivevano, disegnavano, usavano penne rosse e penne blu, pastelli, matite e gomme. I fogli del suo quaderno, invece, sono rimasti rigorosamente bianchi.È accaduto a un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare in una scuola primaria di Sassari. Due giorni fa hato l’e in virtù del regolamento scolasticoche vieta lo scambio di materiale didattico tra studenti – ma anche tra alunni e insegn– ha dovuto trascorrere la mattinata senza far nulla. La notizia è stata riportata dalla Nuova Sardegna.La notizia, come era facilmente immaginabile, si è diffusa in poco tempo tra i genitori di quella e di altre ...

