Covid, firmata l'ordinanza poco fa: lista nera per queste 4 regioni italiane (Di sabato 10 ottobre 2020) Dal 12 ottobre chi entrerà in Svizzera provenendo da Campania, Sardegna e Veneto, oltre che dalla Liguria, dovrà mettersi in quarantena. la Confederazione elvetica ha portato così a 4 le regioni italiane considerate "zone rosse" per il rischio contagio Covid. La Liguria era infatti stata inserita nella lista nera già lo scorso 25 settembre. Al momento l'Ufficio federale della sanità pubblica Svizzera ha inserito nell'elenco dei luoghi considerati ad alto rischio di propagazione del contagio 61 Paesi e 28 regioni. (Continua...) Il nuovo elenco sarà aggiornato e diventerà operativo dal 12 ottobre. Oggi, però, la Confederazione ha lanciato una nuova campagna di prevenzione, per contrastare la propagazione dell'epidemia ...

