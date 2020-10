Carlo Conti fa arrossire Luca Argentero in diretta: “Così mi imbarazzi…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Continua ad appassionare il pubblico di Rai1 e a macinare ascolti Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in cui personaggi famosi si mettono alla prova indossando i panni di cantanti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale e sfoggiando le loro doti canore sul palco. In questa edizione che anche questo venerdì ha vinto la gara degli ascolti sul GF Vip di Alfonso Signorini raggiungendo 3.883.000 spettatori per il 18.86% ci sono Pago, Luca Ward, Virginio, Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz e Francesco Paolantoni. Ed è stato ancora una volta l’ex di Serena Enardu a portare a casa la vittoria: il cantante sardo si è trasformato in Tony Hadley lasciando a bocca aperta anche il super ospite dalla serata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)nua ad appassionare il pubblico di Rai1 e a macinare ascolti Tale e Quale Show, il programma diin cui personaggi famosi si mettono alla prova indossando i panni di cantanti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale e sfoggiando le loro doti canore sul palco. In questa edizione che anche questo venerdì ha vinto la gara degli ascolti sul GF Vip di Alfonso Signorini raggiungendo 3.883.000 spettatori per il 18.86% ci sono Pago,Ward, Virginio, Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz e Francesco Paolantoni. Ed è stato ancora una volta l’ex di Serena Enardu a portare a casa la vittoria: il cantante sardo si è trasformato in Tony Hadley lasciando a bocca aperta anche il super ospite dalla serata. ...

RealTwit6 : Ascolti tv ieri, 9 ottobre: Grande Fratello Vip crolla e vince Carlo Conti | ?????????? dovete fallire!!! #gfvip - lestirpatore : I re negli ascolti di ieri: Carlo Conti e Alberto Matano. I colognini a collo alto se la pijano in saccoccia pure o… - Teleblogmag : Carlo Conti vince ancora la prima serata. Il Gf di nuovo in calo. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - Misteralextv : #taleequaleshow 3.800.000 spettatori (nonostante sia sempre la stessa solfa), #GFVIP 2.800.000 spettatori. In cal… - GeMa7799 : Carlo Acutis, il beato di Internet a 15 anni. 'Il bambino in Brasile e il santino con il giorno della morte', mirac… -