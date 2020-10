Aumentano i contagi, 5.724, e torna l'allarme in Lombardia. Record di tamponi: 133mila. 29 morti (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora un balzo in avanti nei contagi da coronavirus in Italia. Sono 5724 oggi, circa 400 più di ieri. Nuovo Record di tamponi effettuati, oltre 133mila. Salgono i ricoveri, 250 in più in regime ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora un balzo in avanti neida coronavirus in Italia. Sono 5724 oggi, circa 400 più di ieri. Nuovodieffettuati, oltre. Salgono i ricoveri, 250 in più in regime ...

VauroSenesi : Aumentano i contagi... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #10ottobre #lockdown - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, due decessi e nuovi contagi a +499, con un record però di tamponi (8588). Stabili i pazie… - RaiTre : La #pandemia che sta travolgendo il mondo ha ripreso forza, i contagi aumentano e l’Italia si prepara ad affrontare… - MariaAdeleNari : RT @jeperego: Aumentano in maniera preoccupante anche in #Olanda i nuovi casi positivi di #coronavirus. Oggi le autorità sanitarie hanno se… - GeMa7799 : Renzi: “i contagi aumentano, subito il Mes”...???? -