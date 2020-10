Alitalia | Fnta | ' bene decreto newco ma preoccupazioni restano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Soddisfazione" della, partecipata da Anpac, Anpav e Anp, in rappresentanza dei Piloti e degli Assistenti di volo del gruppo, per la firma deldi costituzione della Nuovae per la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della società. "Le prossime azioni del Cda in ordine all'organizzazione della società ed alla predisposizione del piano industriale saranno essenziali per determinarne le sorti future", sottolinea lain una nota. Le aspettative, rileva, "sono altissime ed il compito dei nuovi amministratori decisamente sfidante alla luce del momento drammatico che sta vivendo il trasporto aereo mondiale a causa dell'emergenza sanitaria. In una situazione così già gravemente compromessa solo una ...