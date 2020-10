Xbox Game Pass su iOS nel 2021? Microsoft avrebbe l'idea per aggirare le restrizioni di Apple (Di venerdì 9 ottobre 2020) Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha parlato chiaro in più di un'occasione: Microsoft è disposta a tutto pur riuscire ad arrivare a pieno anche all'interno dell'universo iOS e gli ultimi report sembrano confermare che il 2021 potrebbe essere l'anno decisivo per riuscirci sul serio.Parecchie fonti sembrano confermare che Xbox Game Pass e di riflesso xCloud potrebbero debuttare su iOS già nel 2021 attraverso un sistema pensato per aggirare le rigide restrizioni di Apple. Si seguirà molto probabilmente una soluzione direttamente basata sul browser, una scelta che per Business Insider è stata confermata da Spencer stesso al proprio staff durante una riunione di pochi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Phil Spencer, capo della divisione gaming di, ha parlato chiaro in più di un'occasione:è disposta a tutto pur riuscire ad arrivare a pieno anche all'interno dell'universo iOS e gli ultimi report sembrano confermare che ilpotrebbe essere l'anno decisivo per riuscirci sul serio.Parecchie fonti sembrano confermare chee di riflesso xCloud potrebbero debuttare su iOS già nelattraverso un sistema pensato perle rigidedi. Si seguirà molto probabilmente una soluzione direttamente basata sul browser, una scelta che per Business Insider è stata confermata da Spencer stesso al proprio staff durante una riunione di pochi ...

