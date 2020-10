Sembra passato un secolo dalla buffonata della Juventus da sola in campo, la Serie A va fermata (Di venerdì 9 ottobre 2020) A questo punto saggezza vorrebbe che Gravina, Dal Pino e via via tutti gli altri, alzassero le mani e sommessamente accettassero la sospensione del campionato. Otto positivi tra Milan e Inter. Poi ci sono i diciassette del Genoa e i due del Napoli. E il caso Islanda-Italia Under 21, rinviata per quattro calciatori positivi infischiandosene del Protocollo Uefa. Come si poteva immaginare che la bolla dell’industria del calcio resistesse alle intemperie del Covid? Sembra passato un secolo da quando quei buffoni della Juve si sono presentati in campo per rendere evidente la rinuncia del Napoli a giocare, mentendo ovviamente perché il Napoli è stato impedito a muoversi dalla Asl. Storia del secolo scorso, appunto. Noi del Napolista siamo stati e siamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) A questo punto saggezza vorrebbe che Gravina, Dal Pino e via via tutti gli altri, alzassero le mani e sommessamente accettassero la sospensione del campionato. Otto positivi tra Milan e Inter. Poi ci sono i diciassette del Genoa e i due del Napoli. E il caso Islanda-Italia Under 21, rinviata per quattro calciatori positivi infischiandosene del Protocollo Uefa. Come si poteva immaginare che la bolla dell’industria del calcio resistesse alle intemperie del Covid?unda quando quei buffoniJuve si sono presentati inper rendere evidente la rinuncia del Napoli a giocare, mentendo ovviamente perché il Napoli è stato impedito a muoversiAsl. Storia delscorso, appunto. Noi del Napolista siamo stati e siamo ...

daVincenzoCh : RT @napolista: Sembra passato un secolo dalla buffonata della Juventus da sola in campo, la Serie A va fermata I positivi aumentano, Islan… - itssaramic : da come si vede nel film sembra di sì, ma vediamo davvero poco del suo passato perciò non ne sono sicura - MrsIdontknow23 : @luckystar27tal Quello non ci piove. Non so in che rapporti stanno ora ma al passato le cose mi sembra fossero abba… - napolista : Sembra passato un secolo dalla buffonata della Juventus da sola in campo, la Serie A va fermata I positivi aumenta… - guiruo : Sembra passato un secolo dalla buffonata della Juventus da sola in campo, la Serie A va fermata - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Sembra passato Sembra passato un secolo dalla buffonata della Juventus da sola in campo, la Serie A va fermata ilnapolista MONDOVI'/ successo della serata Lions: "Ricordare il passato per disegnare il futuro”

Tomatis ha raccolto ciò che riguarda il passato in alcuni punti basilari che sono stati interessante da approfondire: "Tutti ricordiamo il problema dello spopolamento che le nostre terre hanno subìto ...

Tomatis ha raccolto ciò che riguarda il passato in alcuni punti basilari che sono stati interessante da approfondire: "Tutti ricordiamo il problema dello spopolamento che le nostre terre hanno subìto ...