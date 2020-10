Ricerca, vitamina B3 contro il melanoma: riduce le cellule del 90% (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Nicotinamide (Nam), nota come vitamina B3 o vitamina PP, si e’ mostrata in grado, in uno studio pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, di ridurre fino al 90% il numero di cellule del melanoma cutaneo, riducendone in vitro la crescita e aumentandone la morte. La NAM, inoltre, ha ritardato significativamente la crescita tumorale in vivo e ha migliorato la sopravvivenza dei topi con melanoma, indicando un possibile ruolo chiave della risposta immunitaria. La Ricerca è stata condotta dall’Istituto Superiore di Sanita’, in collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI-IRCCS) e l’Universita’ La Sapienza di Roma. “La NAM o niacina, e’ una vitamina del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Nicotinamide (Nam), nota comeB3 oPP, si e’ mostrata in grado, in uno studio pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, di ridurre fino al 90% il numero didelcutaneo,ndone in vitro la crescita e aumentandone la morte. La NAM, inoltre, ha ritardato significativamente la crescita tumorale in vivo e ha migliorato la sopravvivenza dei topi con, indicando un possibile ruolo chiave della risposta immunitaria. Laè stata condotta dall’Istituto Superiore di Sanita’, in collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI-IRCCS) e l’Universita’ La Sapienza di Roma. “La NAM o niacina, e’ unadel ...

Melanoma. Iss: “Vitamina B3 inibisce la crescita delle cellule cancerose negli studi in laboratorio”

Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, in cui si è evidenziato come la vitamina B3 sia in grado di ridurre fino al 90% il numero di cellule del melan ...

