Moto2, GP Francia Le Mans 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Martin davanti (Di venerdì 9 ottobre 2020) È di Jorge Martin il giro più veloce al termine delle prove libere 2 del Gran Premio di Francia in Moto2. Il pilota spagnolo in sella alla Kalex ferma il cronometro in 1’37″400 davanti a Jake Dixon e Marco Bezzecchi. Sessione che è stata interrotta a 35 minuti dal termine per un incidente di Luca Marini alla curva 5: le condizioni del pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 – leader del Mondiale – sono da valutare soprattutto per la botta subita alla caviglia. Marini è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Si ritorna in pista domani per la Moto2 con le terze prove libere che assegneranno i posti in Q2. classifica – prove ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) È di Jorgeil giro più veloce al termine delle2 del Gran Premio diin. Il pilota spagnolo in sella alla Kalex ferma il cronometro in 1’37″400a Jake Dixon e Marco Bezzecchi. Sessione che è stata interrotta a 35 minuti dal termine per un incidente di Luca Marini alla curva 5: le condizioni del pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 – leader del Mondiale – sono da valutare soprattutto per la botta subita alla caviglia. Marini è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Si ritorna in pista domani per lacon le terzeche assegneranno i posti in Q2....

