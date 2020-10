Montesano aderisce alla manifestazione ma non partecipa perché non sa chi può incontrare (Di venerdì 9 ottobre 2020) La manifestazione che si svolgerà il 10 ottobre 2020 a Roma parla di liberazione, con il riferimento alla misura dell’obbligo di indossare le mascherine. Una posizione che è condivisa da molti personaggi pubblici. Ad esempio Enrico Montesano aderisce, sposando i principi base della manifestazione, ma non partecipa. Al quotidiano La Stampa, infatti, risponde: «Non ci vado perché non so chi posso incontrare». LEGGI ANCHE > Enrico Montesano dice che il virus passa attraverso le mascherine Montesano aderisce alla manifestazione anti mascherine, ma non parteciperà L’attore sostiene di credere al coronavirus, non si definisce ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lache si svolgerà il 10 ottobre 2020 a Roma parla di liberazione, con il riferimentomisura dell’obbligo di indossare le mascherine. Una posizione che è condivisa da molti personaggi pubblici. Ad esempio Enrico, sposando i principi base della, ma non. Al quotidiano La Stampa, infatti, risponde: «Non ci vado perché non so chi posso». LEGGI ANCHE > Enricodice che il virus passa attraverso le mascherineanti mascherine, ma non parteciperà L’attore sostiene di credere al coronavirus, non si definisce ...

LucaBizzarri : E con Montesano che aderisce alla marcia dei negazionisti dell’Illinois però non ci va perchè “non sa chi può incon… - simonaabenavoli : RT @LucaBizzarri: E con Montesano che aderisce alla marcia dei negazionisti dell’Illinois però non ci va perchè “non sa chi può incontrare”… - Brizioful : RT @LucaBizzarri: E con Montesano che aderisce alla marcia dei negazionisti dell’Illinois però non ci va perchè “non sa chi può incontrare”… - VirginiaPanzeri : RT @giornalettismo: E sul dibattito pubblico sul #coronavirus dice che preferirebbe ascoltare altri medici rispetto a quelli che vengono in… - BelusciGim : RT @LucaBizzarri: E con Montesano che aderisce alla marcia dei negazionisti dell’Illinois però non ci va perchè “non sa chi può incontrare”… -

Ultime Notizie dalla rete : Montesano aderisce Montesano aderisce alla manifestazione ma non partecipa Giornalettismo.com Enrico Montesano: “la mascherina è dannosa”

È inutile e dannosa per i miei polmoni». Montesano dice che aderisce ma non parteciperà alla marcia di protesta dei no mask a Roma. Cosa c’è di vero riguardo alla pericolosità delle mascherine? Niente ...

Il Museo Civico di Montesano aderisce alle Giornate Europee del patrimonio

Nell’ambito delle Giornate Europee del patrimonio 2020 in programma sabato e domenica 26 e 27 settembre, il Museo Civico di Montesano sulla Marcellana, unitamente all’Amministrazione comunale guidata ...

È inutile e dannosa per i miei polmoni». Montesano dice che aderisce ma non parteciperà alla marcia di protesta dei no mask a Roma. Cosa c’è di vero riguardo alla pericolosità delle mascherine? Niente ...Nell’ambito delle Giornate Europee del patrimonio 2020 in programma sabato e domenica 26 e 27 settembre, il Museo Civico di Montesano sulla Marcellana, unitamente all’Amministrazione comunale guidata ...