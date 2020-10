Liberati Padre Maccalli e Chiacchio, dal Mali atterrano a Ciampino (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono atterrati alle 13:49 di oggi, 9 ottobre, a Ciampino Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. I due erano ostaggi in Mali e sono stati Liberati nelle ultime ore. Ad attendere l’aereo c’erano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi di Maio. Finalmente liberi, tornano in Italia dopo 2 anni L’aereo militare ha riportato in Italia i due ostaggi Liberati in Mali, Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. I due italiani erano stati rapiti in Niger nel 2018, finiti nelle mani di un gruppo jihadista. Ora possono finalmente riabbracciare i loro cari. Dopo la notizia non si è fatto attendere l’entusiasmo dei familiari, che mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono atterrati alle 13:49 di oggi, 9 ottobre, aPier Luigie Nicola. I due erano ostaggi ine sono statinelle ultime ore. Ad attendere l’aereo c’erano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi di Maio. Finalmente liberi, tornano in Italia dopo 2 anni L’aereo militare ha riportato in Italia i due ostaggiinPier Luigie Nicola. I due italiani erano stati rapiti in Niger nel 2018, finiti nelle mani di un gruppo jihadista. Ora possono finalmente riabbracciare i loro cari. Dopo la notizia non si è fatto attendere l’entusiasmo dei familiari, che mai ...

