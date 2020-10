I tragici effetti del lockdown | in Lombardia 24 mila morti in più del solito durante la chiusura | “mancato accesso agli ospedali e pessima gestione dell’emergenza”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nei quattro mesi che vanno da gennaio ad aprile, insono morte circa 24in più della media, ma solo 14di questi decessi sono risultati correlati al Covid-19. A queste conclusioni è giunto uno studio condotto dall’University College London e pubblicato sulla rivista Plos One. Lo studio ha preso in esame il numero dei decessi in ognuna delle 7.251 aree in Italiai primi 4 mesi dell’anno ed è stato confrontato con le previsioni basate sui dati del 2016-2019. I ricercatori hanno scoperto che laha avuto il maggior numero diin eccesso di qualsiasi altra regione in Italia. Dopo il confronto con i dati ufficiali sui decessi confermati per Covid-19, i ricercatori hanno stimato che ci fossero ancora 10.197 decessi ...