«Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Grande Fratello non ha nulla a che vedere con Chi vuol essere milionario?. Eppure, nella sua versione vip, già fagocitata dall'interazione virtuale con il mondo esterno, il gossip e le maldicenze, ha voluto introdurre nel proprio meccanismo l'aiuto simbolo del gioco Mediaset. «La vostra avventura è cominciata in un contesto un po' particolare e, per farvi continuare quest'esperienza nella maniera più serena possibile, il Grande Fratello ha pensato di dare, almeno a chi di voi ha figli piccoli, la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa», si è letto in un comunicato stampa con il quale, ai coinquilini, è stato annunciato l'ultimo provvedimento. La novità che, più di tutte, ha reso inutile e inefficace la reclusione dei concorrenti.

