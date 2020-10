GP Eifel, libere annullate per il maltempo, Mick Schuamcher rinvia l'esordio (Di venerdì 9 ottobre 2020) NÜRBURG - Doveva essere la sua giornata invece il maltempo e la pioggia battente, come spesso accade sul Nürburgring, gli hanno negato la gioia di esordire ufficialmente in Formula 1. Mick ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) NÜRBURG - Doveva essere la sua giornata invece ile la pioggia battente, come spesso accade sul Nürburgring, gli hanno negato la gioia di esordire ufficialmente in Formula 1....

SkySportF1 : ?? NIENTE FP1 AL NURBURGRING ?? La pit lane non verrà aperta per le condizioni meteo La cronaca ?… - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Eifel, Libere 1: c'è nebbia, annullata la sessione.???? - Eurosport_IT : La prima sessione di prove libere non è andato in scena ??? #Formula1 | #F1 | #EifelGP - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? NIENTE FP1 AL NURBURGRING ?? La pit lane non verrà aperta per le condizioni meteo La cronaca ? - Motorsport_IT : #F1 | #Eifel, Libere 1: c'è nebbia, annullata la sessione.???? -