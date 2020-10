Francesco Vaia (Spallanzani): «Il tampone non è la terra promessa. Drive-in affollati? Inaccettabile» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sull’Huffington Post l’intervista a Francesco Vaia, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, chiamato a commentare le immagini choc di ieri che mostravano centinaia di persone in coda ai Drive-in per essere sottoposti al test per il virus. «È una situazione Inaccettabile. Comprendo l’agitazione e la preoccupazione degli italiani, ma il tampone non è la terra promessa. (…) In questa fase non serve la corsa al tampone, che deve essere uno strumento non un fine, come sembra essere diventato», ha dichiarato il professore. In questo momento serve «una politica di sorveglianza attiva, serve la clinica. I medici devono visitare i pazienti, andare ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sull’Huffington Post l’intervista a, il direttore sanitario dell’Istitutodi Roma, chiamato a commentare le immagini choc di ieri che mostravano centinaia di persone in coda ai-in per essere sottoposti al test per il virus. «È una situazione. Comprendo l’agitazione e la preoccupazione degli italiani, ma ilnon è la. (…) In questa fase non serve la corsa al, che deve essere uno strumento non un fine, come sembra essere diventato», ha dichiarato il professore. In questo momento serve «una politica di sorveglianza attiva, serve la clinica. I medici devono visitare i pazienti, andare ...

borghi_claudio : OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I m… - HuffPostItalia : Francesco Vaia: 'I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone'' - SkyTG24 : Preoccupano i #trasporti metropolitani per le occasioni di contagio, al punto che dovrebbero essere raddoppiati a… - Alex21312003 : RT @borghi_claudio: OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I medic… - MaurizioTorchi2 : RT @borghi_claudio: OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I medic… -