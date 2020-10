Domenica In, Maria De Filippi ospite nella puntata dell’11 ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano gli appuntamenti con Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Finalmente sono stati annunciati gli ospiti dell’11 ottobre 2020. Nelle ultime ore è stato annunciato un super ospite, ovvero Maria De Filippi. Finalmente, dopo tanto tempo, la conduttrice ha potuto avere la collega nel suo salotto televisivo. Come riporta anche Adnkronos, in passato, la Zia Mara aveva espresso la certezza del fatto che sarebbe stata presente. Anche il direttore Coletta aveva dichiarato: La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell’amministratore delegato Salini. Non c’è idea di concorrenza che possa scattare. La De Filippi è già stata volto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continuano gli appuntamenti conIn, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Finalmente sono stati annunciati gli ospiti dell’11. Nelle ultime ore è stato annunciato un super, ovveroDe. Finalmente, dopo tanto tempo, la conduttrice ha potuto avere la collega nel suo salotto televisivo. Come riporta anche Adnkronos, in passato, la Zia Mara aveva espresso la certezza del fatto che sarebbe stata presente. Anche il direttore Coletta aveva dichiarato: La Depotrà esseresenza problemi, per decisione mia e dell’amministratore delegato Salini. Non c’è idea di concorrenza che possa scattare. La Deè già stata volto ...

