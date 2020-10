Danni da orso | convenzione Regione Abruzzo e Pnalm per il risarcimenti danni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L'Aquila - "Con questaintendiamo dare una risposta concreta alle segnalazioni sempre più frequenti che arrivano in, da parte di sindaci e cittadini dei Comuni esterni all'area Parco, che subisconoanche rilevanti per le ormai sempre più famose 'visite' dell'. Laoggi dimostra di voler venire incontro alle esigenze dei territori e delle comunità periferiche". Lo ha detto il vice presidente, Emanuele Imprudente, oggi a Pero dei Santi, frazione di Civita d'Antino (L'Aquila), per la sottoscrizione dellatrae Parco nazionale d'Lazio e Molise () per i ...