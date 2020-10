Coronavirus, sposi contagiati: a rischio oltre 100 invitati (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovane coppia di sposi risultata positiva al Covid-19 pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio. A rischio oltre 100 persone, in particolar modo gli amici e i parenti dei novelli sposi. A Grottaglie, in provincia di Taranto, una giovane coppia di sposi è risultata positiva al Covid-19. Ma non solo. Parenti e amici dei novelli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovane coppia dirisultata positiva al Covid-19 pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio. A100 persone, in particolar modo gli amici e i parenti dei novelli. A Grottaglie, in provincia di Taranto, una giovane coppia diè risultata positiva al Covid-19. Ma non solo. Parenti e amici dei novelli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Giovane coppia di sposi risultata positiva al Covid-19 pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio. A rischio oltre 100 persone, in particolar modo gli amici e i parenti dei novelli sposi. A ...

Giovane coppia di sposi risultata positiva al Covid-19 pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio. A rischio oltre 100 persone, in particolar modo gli amici e i parenti dei novelli sposi. A ...