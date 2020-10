Concorsi Inps 2020-2021, in arrivo 4000 assunzioni per turnover: ecco i profili necessari (Di venerdì 9 ottobre 2020) Annunciati nuovi Concorsi Inps 2020-2021 per un totale di 4.000 risorse che andranno a sostituire i dipendenti prossimi alla pensione. Così è dichiarato nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Ente Previdenziale il 7 ottobre 2020, dal titolo “Inps: dopo 13 anni primo concorso per informatici, altri in programma per crescita di competenze e servizi. Il totale dipendenti rimarrà invariato“. Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato il Concorso Informatici Inps per un totale di 165 posti. Selezione che non veniva aperta da 13 anni per questo profilo. Vediamo assieme quali sono i fabbisogni dell’Istituto per il 2021. Concorso Inps ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Annunciati nuoviper un totale di 4.000 risorse che andranno a sostituire i dipendenti prossimi alla pensione. Così è dichiarato nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Ente Previdenziale il 7 ottobre, dal titolo “: dopo 13 anni primo concorso per informatici, altri in programma per crescita di competenze e servizi. Il totale dipendenti rimarrà invariato“. Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-è stato pubblicato il Concorso Informaticiper un totale di 165 posti. Selezione che non veniva aperta da 13 anni per questo profilo. Vediamo assieme quali sono i fabbisogni dell’Istituto per il. Concorso...

