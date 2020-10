Calciomercato Juventus, Donnarumma rinnova? C’è la clausola (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Juventus sta già lavorando proiettata al futuro, ed è pronta a cogliere le opportunità di Calciomercato che già ora potrebbero configurarsi. Una delle situazioni più calde del mercato interno è sicuramente quella legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 del Milan già una certezza del campionato. Il giocatore attualmente ha un contratto in scadenza nel 2021, ed i rossoneri sarebbero a lavoro per trovare un accordo sul prolungamento. Tuttavia c’è ancora molta distanza tra le parti: con un’offerta che non supera i 7-8 milioni di euro e la richiesta che non si sarebbe smossa dai 10 milioni netti. Un’ulteriore difficoltà potrebbe essere rappresentata dalla procura di Donnarumma, gestita da Mino Raiola, che spesso ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lasta già lavorando proiettata al futuro, ed è pronta a cogliere le opportunità diche già ora potrebbero configurarsi. Una delle situazioni più calde del mercato interno è sicuramente quella legata al rinnovo di Gianluigi, portiere classe 1999 del Milan già una certezza del campionato. Il giocatore attualmente ha un contratto in scadenza nel 2021, ed i rossoneri sarebbero a lavoro per trovare un accordo sul prolungamento. Tuttavia c’è ancora molta distanza tra le parti: con un’offerta che non supera i 7-8 milioni di euro e la richiesta che non si sarebbe smossa dai 10 milioni netti. Un’ulteriore difficoltà potrebbe essere rappresentata dalla procura di, gestita da Mino Raiola, che spesso ...

