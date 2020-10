Azzolina su Odio Social: non Ero Abituata a Tutto ciò, Ora mi Fanno Solo Pena (Di venerdì 9 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene come ospite a Radio Capital e parla dell’Odio Social che ha subito negli ultimi mesi. “Da quando sono diventata ministro l’Odio Social si è acuito molto. Un po’ tutti i giornali si sono divertiti in questi anni con me. Da persona che viene dalla scuola, non ero Abituata a … Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia, interviene come ospite a Radio Capital e parla dell’che ha subito negli ultimi mesi. “Da quando sono diventata ministro l’si è acuito molto. Un po’ tutti i giornali si sono divertiti in questi anni con me. Da persona che viene dalla scuola, non eroa …

“Da quando sono diventata ministro l’odio social si è acuito molto. Un po’ tutti i giornali si sono divertiti in questi anni con me. Da persona che viene dalla scuola, non ero abituata a tutto ciò, a ...

Azzolina: “Stiamo attraversando una crisi irripetibile che dobbiamo trasformare in opportunità”

"Siamo testimoni di un momento importante. La storia siamo noi e oggi siamo qui, tutti parte di un momento storico. Siamo riconoscenti alla senatrice Segre".

"Siamo testimoni di un momento importante. La storia siamo noi e oggi siamo qui, tutti parte di un momento storico. Siamo riconoscenti alla senatrice Segre".