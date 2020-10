Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE, CODE PER INCIDENGTE TRA ORVIETO E ATTIGLAINO IN DIREZIONE, PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA IL TRAFFICO INTENSO PROSEGUE A TRATTI SULLA CASILINA PROPRIO DAL RACCORDO FINO A FINOCCHIO SULLAFIUMICINO ABBIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR RIMANIAMO ALL’EUR, SU VIA LAURENTINA CHIUSO LO SVINCOLO PERFIUMICINO/GRA/MAGLIANA ZONA ...