Trump-Biden, dibattito virtuale? Il tycoon dice no (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il prossimo confronto tra Trump e Biden sarà virtuale? Il presidente in carica dice no: “Stare dietro ad un computer non è un dibattito” Anche la corsa alla Casa Bianca si adegua alle regole anti-contagio e così la Commissione per i dibattiti presidenziali aveva deciso che il prossimo confronto elettorale tra i due candidati Donald Trump e Joe Biden avrebbe dovuto espletarsi da remoto. Diciamo avrebbe perchè The Donald (la cui positività al Coronavirus aveva evidentemente spinto chi di dovere a cercare formule alternative per mandare avanti la campagna elettorale in vista dell’Election Day del 3 Novembre) ha seccamente scartato la possibilità di partecipare ad un ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il prossimo confronto trasarà? Il presidente in caricano: “Stare dietro ad un computer non è un” Anche la corsa alla Casa Bianca si adegua alle regole anti-contagio e così la Commissione per i dibattiti presidenziali aveva deciso che il prossimo confronto elettorale tra i due candidati Donalde Joeavrebbe dovuto espletarsi da remoto. Diciamo avrebbe perchè The Donald (la cui positività al Coronavirus aveva evidentemente spinto chi di dovere a cercare formule alternative per mandare avanti la campagna elettorale in vista dell’Election Day del 3 Novembre) ha seccamente scartato la possibilità di partecipare ad un ...

