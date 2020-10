Juventus, la Procura Figc apre un’indagine sui giocatori che hanno violato la quarantena (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Procura della Figc ha aperto un procedimento nei confronti dei calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle varie Nazionali. Ad apprenderlo è l’Ansa, che sottolinea come il Procuratore federale abbia già contatto il medico del club bianconero e chiesti gli atti alla Procura della Repubblica di Torino che ha già aperto un fascicolo dopo la segnalazione dell’Asl. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladellaha aperto un procedimento nei confronti dei calciatori dellachel’isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle varie Nazionali. Ad apprenderlo è l’Ansa, che sottolinea come iltore federale abbia già contatto il medico del club bianconero e chiesti gli atti alladella Repubblica di Torino che ha già aperto un fascicolo dopo la segnalazione dell’Asl.

