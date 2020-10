I vigili di Roma che partecipano alla marcia dei No Mask (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della UGL Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in Piazza San Giovanni a Roma”: è quanto affermano il Coordinatore Romano Marco Milani ed il Segretario Provinciale Sergio Fabrizi. Insomma almeno 200 vigili a Roma parteciperanno alla manifestazione No Mask di sabato prossimo. E pensare che i controlli sull’uso della mascherina sono affidati alla polizia locale. “Siamo stati i primi, come sindacato P.L. UGL nel Marzo scorso, a mettere da parte – sostengono nella nota – il nostro ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il Coordinamentono della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale didella UGL Autonomie, aderisconodi protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in Piazza San Giovanni a”: è quanto affermano il Coordinatoreno Marco Milani ed il Segretario Provinciale Sergio Fabrizi. Insomma almeno 200parteciperannomanifestazione Nodi sabato prossimo. E pensare che i controlli sull’uso della mascherina sono affidatipolizia locale. “Siamo stati i primi, come sindacato P.L. UGL nel Marzo scorso, a mettere da parte – sostengono nella nota – il nostro ...

Gli agenti iscritti al sindacato saranno in piazza sabato contro mascherine e norme anti-Covid. Il coordinatore romano al Messaggero: "Che senso ha coprirsi la faccia all’aperto quando uno sta per i f ...

