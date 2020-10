I nuovi accessori per Nintendo Switch dedicati ai Pokémon

Leggi su wired

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Foto: Hori)Il produttore diHori ha svelato una nuova gamma di custodie, protettori e controller peragli amanti dei Pokémon con una collezione che arriverà anche da noi in Europa oltre che nel resto del mondo a partire da novembre, giusto in tempo per il periodo natalizio. La console più di successo del 2020, in attesa del lancio delle next-gen Ps5 e Xbox Series S/X incontra una delle saghe più amate dell’ultimo quarto di secolo. Il primoo è l’utile doppio controller che si aggancia alla parte tablet centrale diandando a offrire un’impugnatura più comoda e sicura. Non è altro che una versione Pokémon del noto Split Pad Pro con la ...