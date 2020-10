Higuain si sblocca, in gol con l'Inter di Miami (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - Primo gol di Gonzalo Higuain con addosso la maglia dell'Inter Miami, nel campionato MLS. Il 'Pipita', che si è trasferito da poco negli States, ha regalato il successo alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - Primo gol di Gonzalocon addosso la maglia dell', nel campionato MLS. Il 'Pipita', che si è trasferito da poco negli States, ha regalato il successo alla ...

interclubpavia : Higuain si sblocca, in gol con l'Inter di Miami - CORNERNEWS24 : #Calcio - Higuain si sblocca, in gol con l'Inter di Miami Il 'Pipita' regala la vittoria (2-1) contro i New York Red Bulls - Eurosport_IT : Il Pipita trova il primo gol in MLS ???????? #MLS | #Higuain | #MLS - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Higuain si sblocca su punizione: ecco il video del primo gol del Pipita con l'Inter Miami - TuttoMercatoWeb : Higuain si sblocca su punizione: ecco il video del primo gol del Pipita con l'Inter Miami -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain sblocca Mls: Higuain si sblocca nel campionato americano e fa un grandissimo gol (VIDEO) ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Higuain si sblocca, in gol con l'Inter di Miami

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Primo gol di Gonzalo Higuain con addosso la maglia dell'Inter Miami, nel campionato MLS. Il 'Pipita', che si è trasferito da poco negli States, ha regalato il successo alla ...

CALCIO, MSL: PRIMO GOL IN USA PER HIGUAIN, MIAMI VINCE

Si sblocca il Pipita. Dopo il rigore sbagliato all'esordio, alla terza presenza Gonzalo Higuain sigla il suo primo gol nella ...

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Primo gol di Gonzalo Higuain con addosso la maglia dell'Inter Miami, nel campionato MLS. Il 'Pipita', che si è trasferito da poco negli States, ha regalato il successo alla ...