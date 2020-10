Di Battista | ovvero la modestia | «Non sono Hemingway | ma un po’ pasoliniano»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La giornata di mercoledì 7 ottobre è stata segnata da un evento che ha come sfondo il mondo del giornalismo: nell’ambito del workshop per aspiranti giornalisti organizzato da TPI, c’è stata la lezione di reportage condotta – in collegamento da casa – da Alessandro Di. Due ore in cui l’ex deputato pentastellato, attivista, curatore di una collana per Fazi editore e inviato de Il Fatto Quotidiano dall’America Latina (e dalla Persia), ha parlato della sua esperienza. E proprio nel suo discorso è comparso quel sillogismo disarmonico di Alessandro Di. LEGGI ANCHE > Adesso Diinsegna giornalismo L’ex parlamentare – ancora molto apprezzato dalla fronda dei duri e pure del Movimento 5 Stelle – ha ...