Coronavirus, SIMA: “Confermata la distanza di 2 metri e l’uso di mascherine anche per rischio di trasmissione aerea” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Plaudiamo alla scelta del Governo di rendere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, in concomitanza con le misure di limitazione al traffico per tutelare la qualità dell’aria che sono entrate in vigore dal 1° ottobre in molte città italiane. Vi è, infatti, un crescente consenso circa la possibilità che il contagio avvenga attraverso la respirazione del virus che viaggia in atmosfera aperta in ragione di particolari condizioni di stabilità atmosferica, come sosteniamo da 8 mesi attraverso i nostri studi e quelli prodotti dalla comunità scientifica di riferimento”. Questo il commento del professore Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Plaudiamo alla scelta del Governo di rendere obbligatorio l’utilizzo delleall’aperto, in concomitanza con le misure di limitazione al traffico per tutelare la qualità dell’aria che sono entrate in vigore dal 1° ottobre in molte città italiane. Vi è, infatti, un crescente consenso circa la possibilità che il contagio avvenga attraverso la respirazione del virus che viaggia in atmosfera aperta in ragione di particolari condizioni di stabilità atmosferica, come sosteniamo da 8 mesi attraverso i nostri studi e quelli prodotti dalla comunità scientifica di riferimento”. Questo il commento del professore Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (), al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ...

Occhipinti_ : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, studio SIMA: “Inquinamento ha agevolato la diffusione in Pianura Padana”: Dopo sette mesi di acc… - cannedcat : Sima: 'Dimostrato il legame tra virus e smog in Pianura Padana' - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, studio SIMA: “Inquinamento ha agevolato la diffusione in Pianura Padana”: Dopo sette mesi di acc… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, studio SIMA: “Inquinamento ha agevolato la diffusione in Pianura Padana”: Dopo sette mes… - A_Rapis : #COVID19 Sima: 'Dimostrato il legame tra virus e smog in Pianura Padana' -