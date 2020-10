Coronavirus Inter: Nainggolan e Gagliardini positivi, si teme cluster (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovi casi di Coronavirus all’Inter, sono 4 in meno di 24 ore: Nainggolan e Gagliardini positivi, si teme cluster. Si aggrava la situazione dei contagi nelle file della squadra dell’Inter: infatti dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, si registrano altri due casi di positivi al Coronavirus. Questo vorrebbe dire che potrebbe essersi sviluppato un cluster … Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovi casi diall’, sono 4 in meno di 24 ore:, si. Si aggrava la situazione dei contagi nelle file della squadra dell’: infatti dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, si registrano altri due casi dial. Questo vorrebbe dire che potrebbe essersi sviluppato un

