Come il 5G trasformerà il nostro modo di telefonare (Di giovedì 8 ottobre 2020) La voce è nuovamente protagonista dell'innovazione del settore mobile, grazie alla tecnologia VoLte (Voice over Lte) e in prospettiva di quella VoNr (5G Voice over New radio). Si tratta sempre di veicolare le comunicazioni vocali tramite protocollo internet (Ip), ma la differenza è che nel primo caso si fa riferimento all'infrastruttura 4G mentre nel secondo alla 5G. Sembra una banalità ma in Italia oggi buona parte delle chiamate vocali dei cellulari è gestita tramite le reti tradizionali. Il VoLTe è offerto per ora da Tim, Vodafone, ho. Mobile e Very Mobile. Il risultato è che chi dispone di uno smartphone compatibile – ormai la maggior parte dei modelli in fascia media e alta – gode di una qualità audio superiore (qui le differenze in termini di ascolto). E la possibilità di impiegare altri servizi ...

Ultime Notizie dalla rete : Come trasformerà Come il 5G trasformerà il nostro modo di telefonare Wired.it