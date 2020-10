Anticipazioni Uomini e Donne 8 ottobre: Lucrezia costretta a scegliere tra Gianluca e Armando (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 8 ottobre: si parlerà ancora un po’ di Gemma Galgani, che ieri ha dichiarato di essere interessata a Biagio, ma poi ci sarà un colpo di scena che riguarda il triangolo amoroso tra Lucrezia Comanducci, Gianluca De Matteis del Trono Classico e Armando Incarnato del Trono Over. La corteggiatrice sarà costretta a scegliere tra i due Uomini. Vediamo da chi, chi ha scelto e le reazioni del pubblico. Anticipazioni Uomini e Donne 8 ottobre: Gianluca obbliga la sempre indecisa Lucrezia a scegliere Drastica decisione di Gianluca De Matteis, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 ottobre 2020): si parlerà ancora un po’ di Gemma Galgani, che ieri ha dichiarato di essere interessata a Biagio, ma poi ci sarà un colpo di scena che riguarda il triangolo amoroso traComanducci,De Matteis del Trono Classico eIncarnato del Trono Over. La corteggiatrice saràtra i due. Vediamo da chi, chi ha scelto e le reazioni del pubblico.obbliga la sempre indecisaDrastica decisione diDe Matteis, ...

