USA | FDA vara stretta per sviluppo vaccino

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – La FDA, l’agenzia del farmaco federale statunitense, ha pubblicato alcune linee guida per lodelanti-Covid che in precedenza erano state bloccate dalla Casa Bianca. Si tratta di indicazioni più severe che – riporta il New York Times – difficilmente porteranno ad una autorizzazione delprima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Come, invece, avrebbe voluto Donald Trump che è subito tornato a far parlare di sè. “Mi sento bene“, “non vedo l’ora di fare il dibattito giovedì sera, il 15 ottobre a Miami. Sarà fantastico”: con due tweet, il Presidente degli Stati Uniti rassicura sul suo stato di salute durante la convalescenza per il Covid e lancia il guanto di sfida al suo rivale nella corsa alla Casa Bianca ...