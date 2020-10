Terremoto in Albania nella notte, torna la paura a Durazzo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito alle 00:13 della notte le coste centrali dell’Albania, appena a Nord di Durazzo. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche perché è stata molto superficiale: l’ipocentro – infatti – è stato ad appena 2km di profondità. Al momento non si segnalano danni.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una scossa didi magnitudo 4.3 ha colpito alle 00:13 dellale coste centrali dell’, appena a Nord di. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche perché è stata molto superficiale: l’ipocentro – infatti – è stato ad appena 2km di profondità. Al momento non si segnalano danni.L'articolo MeteoWeb.

m_ioia : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof=10Km #INGV_2… - Steph30_Curry30 : #terremoto di 4.9 in Albania: avvertito anche in Puglia - hsit_ingv : Mappe effetti #terremoto zona #Costa #Albanese #Settentrionale #(ALBANIA) del 08-10-2020 00:13:07 mb: 4.7 - ilmessaggeroit : #terremoto di 4.9 in Albania: avvertito anche in Puglia - jimihendrix1980 : #RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (A… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Albania Terremoto di magnitudo 4.9 in Albania: avvertito anche in Puglia Il Messaggero Terremoto di magnitudo 4.9 in Albania: avvertito anche in Puglia

Terremoto di magnitudo 4.7 nel nord dell'Albania: la forte scossa è avvenuta a mezzanotte e 13. L’epicentro è stato localizzato nel mar Adriatico, poco a nord di Durazzo. Secondo i dati del centro ...

