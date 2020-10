Temptation Island | un concorrente scatena la bufera | video tagliati e manipolati?

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un profilo Instagram nato recentemente -e rimosso in poco tempo – forse connesso a Davide Varriale sembra poterre la. La polemica per le frasi di Varriale Davide Varriale è stato uno dei concorrenti più controversi di questa edizione diper via di alcune sue dichiarazioni nei confronti della fidanzata, risultate retrograde e sessiste. Ora questo profilo Instagram, che sembrerebbe collegato a lui, vuole dare una diversa versione dei fatti e sostiene che le sue dichiarazioni siano state artefatte e modificate da parte della redazione del programma. Davide Varriale aveva fatto scalpore per alcune frasi, riferite alla fidanzata Serena, davvero forti. “Le ho tolto i social, la palestra, le amiche. Se vuole uscire con le amiche ...