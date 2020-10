Secondo la scienza scrivere a mano rende i bambini più intelligenti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ormai la digitalizzazione dell’istruzione sta diventando una prassi molto comune, sia a scuola che a casa. Sono tanti i bambini che utilizzano direttamente dei tablet per prendere appunti, in alcune scuole la scrittura a mano è stata ridotta, ma questo non è considerata una cosa positiva. Infatti uno studio norvegese ha rivelato che il cervello viene attivato dalla scrittura a mano, che stimola e aiuta i bambini ad esercitare la loro memoria e ad imparare di più. La professoressa Audrey van der Meer, dell’Istituto norvegese di scienza e tecnologia, NTNV, ritiene che si dovrebbe proprio seguire una linea guida per far sì che i bambini ricevano sempre una specifica formazione sulla scrittura a mano. Foto: ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ormai la digitalizzazione dell’istruzione sta diventando una prassi molto comune, sia a scuola che a casa. Sono tanti iche utilizzano direttamente dei tablet per pre appunti, in alcune scuole la scrittura aè stata ridotta, ma questo non è considerata una cosa positiva. Infatti uno studio norvegese ha rivelato che il cervello viene attivato dalla scrittura a, che stimola e aiuta iad esercitare la loro memoria e ad imparare di più. La professoressa Audrey van der Meer, dell’Istituto norvegese die tecnologia, NTNV, ritiene che si dovrebbe proprio seguire una linea guida per far sì che iricevano sempre una specifica formazione sulla scrittura a. Foto: ...

