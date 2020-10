Roma, per il ds il nome caldo è quello di Paratici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Concluso il mercato, a Roma resta da risolvere soltanto la questione legata al nuovo direttore sportivo: dopo l'addio di Gianluca Petrachi i giallorossi hanno affidato la gestione del mercato a Morgan ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Concluso il mercato, aresta da risolvere soltanto la questione legata al nuovo direttore sportivo: dopo l'addio di Gianluca Petrachi i giallorossi hanno affidato la gestione del mercato a Morgan ...

virginiaraggi : Sono partiti i lavori per curare le aree verdi della nostra città. Interventi di sfalcio e potatura avviati grazie… - virginiaraggi : Prosegue il nostro lavoro di riqualificazione delle palestre e dei campi sportivi all'aperto nelle scuole di Roma.… - CottarelliCPI : Oggi ho visitato Save the Children a Roma. Stanno facendo un ottimo lavoro sull'importanza dell'educazione nei prim… - LaMiaMusica : RT @ottogattotto: Mentre delle teste di cazzo negazioniste si raduneranno sabato a Roma per una criminale #MarciadellaLiberazione, i contag… - OvileItalia : RT @repubblica: Una via per Stefano Cucchi, e scoppia la polemica: 'Allora anche una per Raciti' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Sovranisti a Roma per la 'Marcia della Liberazione': in piazza anche vip e sindacato dei vigili RomaToday Fismad, al via campagna prevenzione cancro colorettale

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - 'Il cancro colorettale si può sconfiggere. Il test funziona davvero e salva la vita. La fortuna non c’entra, ...

Farmaceutica: Dompe', su onda crisi rivedere sistemi, si vince tutti assieme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - "La pandemia ha mostrato i limiti che abbiamo, ha evidenziato le criticita' tra cui l'accesso ai servizi sanitari che e' uno degli elementi piu' importa ...

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - 'Il cancro colorettale si può sconfiggere. Il test funziona davvero e salva la vita. La fortuna non c’entra, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - "La pandemia ha mostrato i limiti che abbiamo, ha evidenziato le criticita' tra cui l'accesso ai servizi sanitari che e' uno degli elementi piu' importa ...