Roland Garros | Sinner e Trevisan eliminati ai quarti di finale

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), i risultati deidiJannike Martina. PARIGI (FRANCIA) – Si ferma aidiil cammino di Jannike Martinaal. Una giornata, quella di martedì 6 ottobre 2020, condizionata dal match tra Schwartzman e Thiem. Sfida che ha portato i match dei nostri atleti a disputarsi la sera. Partite equilibrate per la prima parte, poi entrambi gli avversari hanno preso il largo. Un punto di partenza per i nostri atleti che ritornano in Italia con certezze. 98-2. Enough said.Read more https://t.co/GgHdltGlAT#...