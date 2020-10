Previsioni Meteo, il maltempo concede una breve pausa ma non sarà solo sole (Di giovedì 8 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Archiviata anche l’ultima perturbazione di una lunga fase perturbata che ha interessato gran parte dell’Europa centro meridionale, ma in maniera anche funesta molte nostre regioni, l’alta pressione tenta di conquistare il bacino centrale del Mediterraneo e anche l’Italia. Vi riuscirà in parte, nel senso che approfittando di un temporaneo arretramento del flusso instabile nordatlantico verso le alte latitudini e dello scorrimento verso Est dell’ultimo vortice perturbato, riuscirà a ritagliarsi uno spazio sul nostro bacino, ma in forma di promontorio mobile, abbastanza vulnerabile e poco duraturo, perchè in balia di ostinate sacche depressionarie subpolari. Tuttavia, per 48-72 ore, il timido anticiclone riuscirà a portare il bel tempo sull’Italia, anzi con con ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020)– Archiviata anche l’ultima perturbazione di una lunga fase perturbata che ha interessato gran parte dell’Europa centro meridionale, ma in maniera anche funesta molte nostre regioni, l’alta pressione tenta di conquistare il bacino centrale del Mediterraneo e anche l’Italia. Vi riuscirà in parte, nel senso che approfittando di un temporaneo arretramento del flusso instabile nordatlantico verso le alte latitudini e dello scorrimento verso Est dell’ultimo vortice perturbato, riuscirà a ritagliarsi uno spazio sul nostro bacino, ma in forma di promontorio mobile, abbastanza vulnerabile e poco duraturo, perchè in balia di ostinate sacche depressionarie subpolari. Tuttavia, per 48-72 ore, il timido anticiclone riuscirà a portare il bel tempo sull’Italia, anzi con con ...

