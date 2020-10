Pomeriggio 5, Iconize ha finto l’aggressione omofoba? Soleil conferma tutto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Soleil Sorge a Pomeriggio 5 ha confermato che Iconize, ex di Tommaso Zorzi, avrebbe inscenato una finta aggressione omofoba. Soleil Sorge è tornata ad essere una delle protagoniste dei salotti televisivi di Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata chiamata per fare chiarezza in merito all’indiscrezione che vedrebbe Marco … L'articolo Pomeriggio 5, Iconize ha finto l’aggressione omofoba? Soleil conferma tutto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Sorge a5 hato che, ex di Tommaso Zorzi, avrebbe inscenato una finta aggressioneSorge è tornata ad essere una delle protagoniste dei salotti televisivi di Barbara d’Urso. A5, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata chiamata per fare chiarezza in merito all’indiscrezione che vedrebbe Marco … L'articolo5,hal’aggressioneè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Ma Iconize era fidanzato con Adua del #GFVIP? No così, per dire. #pomeriggio5 - blogtivvu : Finta aggressione omofoba: “Iconize si è colpito da solo con un surgelato”, Soleil Sorge vuota il sacco a Pomeriggi… - Unf_Tweet : - bdu_tv : RT @trashtvstellare: CHOC A POMERIGGIO CINQUE: ICONIZE SI SAREBBE TIRATO UN SURGELATO ADDOSSO PER FINGERE L'AGGRESSIONE #pomeriggio5 https:… - cherrjbIossom : RT @aidalaverdadera: Credo che i tempi siano maturi per un Iconize is over party perché a Pomeriggio 5 lo stanno sputtanando adoro. -