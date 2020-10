Pecoraro a Le Iene: «Audio su Juve-Inter di Orsato sparito» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito. Riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato». L’ex procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro è tornato sul derby d’Italia dell’aprile 2018 (quello della mancata espulsione di Pjanic) durante un servizio de Le Iene, in onda nella serata di ieri. Pecoraro ha spiegato che all’epoca chiese i … L'articolo Pecoraro a Le Iene: «Audio su Juve-Inter di Orsato sparito» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Quel file sudi. Riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato». L’ex procuratore della Figc Giuseppeè tornato sul derby d’Italia dell’aprile 2018 (quello della mancata espulsione di Pjanic) durante un servizio de Le, in onda nella serata di ieri.ha spiegato che all’epoca chiese i … L'articoloa Le: «sudi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

