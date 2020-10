Nuovo Dpcm, Conte: “Le relazioni familiari e amicali sono le più pericolose. Mascherine anche in casa in caso di soggetti deboli” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’approvazione del Nuovo Decreto Legge, approvato e concepito per affrontare questa nuova fase, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha risposto a molte delle domande che in questi giorni si ponevano gli italiani. Innanzitutto lo stato di emergenza verrà prorogato al 31 gennaio del 2021 e inoltre “abbiamo deciso di ristabilire quel rapporto tra stato e regioni in vigore durante il lockdown. D’ora in poi le regioni potranno adottare misure più restrittive, ma saranno limitate nell’adozione delle misure di allentamento. Lo potranno fare solo d’intesa con il Ministero della Sanità“, ha precisato il premier. “Le Mascherine andranno indossate sempre quando si esce di casa – ha sottolineato ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’approvazione delDecreto Legge, approvato e concepito per affrontare questa nuova fase, come ha spiegato il premier Giuseppenel corso dell’ultima conferenza stampa, ha risposto a molte delle domande che in questi giorni si ponevano gli italiani. Innanzitutto lo stato di emergenza verrà prorogato al 31 gennaio del 2021 e inoltre “abbiamo deciso di ristabilire quel rapporto tra stato e regioni in vigore durante il lockdown. D’ora in poi le regioni potranno adottare misure più restrittive, ma saranno limitate nell’adozione delle misure di allentamento. Lo potranno fare solo d’intesa con il Ministero della Sanità“, ha precisato il premier. “Leandranno indossate sempre quando si esce di– ha sottolineato ...

