Nuovo appuntamento con “Disconnessi On The Road”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) In onda mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia Uno Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto. In questa puntata, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi rimasti estremamente colpiti dalle meraviglie che si riescono a scovare intorno a Napoli, decidono di ricominciare il loro tour da questa città, sempre a bordo del loro caratteristico e inseparabile pulmino vintage. Tanto l’entusiasmo che accompagna i tre ragazzi alla scoperta di nuovi angoli di paradiso in cui potersi rilassare, in compagnia di una birra Corona con una fetta di ...