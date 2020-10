L’uragano Delta tocca terra in Messico con venti fino a 240 km/h: piogge torrenziali nella penisola dello Yucatan, allarme inondazioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’uragano Delta, che ha raggiunto la categoria 4 nella scala Saffir-Simpson, ha toccato terra nella municipalita’ messicana di Puerto Morelos, nello stato di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan. Secondo la National Water Commission del Messico, il centro dell’uragano, che nel frattempo si è indebolito fino alla categoria 3, ha raggiunto la terraferma alle 5.30 ora locale. Secondo le fonti, l’uragano produce gia’ piogge da pesanti a torrenziali nella penisola dello Yucatan e causera’ forti venti con raffiche ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’uragano, che ha raggiunto la categoria 4scala Saffir-Simpson, hatomunicipalita’ messicana di Puerto Morelos, nello stato di Quintana Roo,. Secondo la National Water Commission del, il centro dell’uragano, che nel frattempo si è indebolitoalla categoria 3, ha raggiunto laferma alle 5.30 ora locale. Secondo le fonti, l’uragano produce gia’da pesanti ae causera’ forticon raffiche ...

SkyTG24 : Messico, massima allerta per l’arrivo dell’uragano Delta di categoria 4 - ETuitta : RT @Divino_2: Se volete seguire l'arrivo dell'uragano Delta sulle coste di Quintana Roo in Messico - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Messico, in arrivo l'uragano Delta di categoria 4. FOTO - TheRenry : RT @SkyTG24: Messico, in arrivo l'uragano Delta di categoria 4. FOTO - SkyTG24 : Messico, in arrivo l'uragano Delta di categoria 4. FOTO -