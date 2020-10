Lodi | cane finisce in una scarpata piena di rovi | salvato dai vigili del fuoco

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ottobre 2020 -in unadie rimane intrappolato ,daidel. Salvataggio del cuore per i pompieri del comando pnciale diche, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lodi cane

IL GIORNO

Mi chiamo Macchia, sono nato il 12 aprile, sono un simpaticone e nel gioco ne invento sempre una. Mi trovo in Puglia, ma arrivo al centro e nord Italia tramite staffetta,vaccinato ...I cani antidroga in forze al Nucleo cinofili di Casatenovo hanno scovato un chilo di droga nella cameretta di un 17enne di Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. La droga sequestrata è mariju ...