Lazio, Inzaghi pesca a sorpresa Anderson: nel lockdown la rinascita dell'olandese (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'asso nella manica. Quello che non ci si aspetta. La Lazio ha compilato le liste per campionato e Champions League e ha inserito, in entrambe, il 25enne Djavan Anderson. Decisione sorprendente, anche ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'asso nella manica. Quello che non ci si aspetta. Laha compilato le liste per campionato e Champions League e ha inserito, in entrambe, il 25enne Djavan. Decisione sorprendente, anche ...

