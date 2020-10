La Lista UEFA della Roma per la fase a gironi dell'Europa League 2020-21 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il club giallorosso ha ufficializzato la Lista dei 25 calciatori per la fase a gironi di Europa League: fuori Pastore Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il club giallorosso ha ufficializzato ladei 25 calciatori per ladi: fuori Pastore

forumJuventus : ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? - OttavianiToni : @Max_883 @d_arco75 A gennaio si può rifare la lista serie A da capo, mentre per la UEFA si possono fare solo 3 camb… - MrTramontmarco : RT @Fil_Biafora: L'#ASRoma ha presentato la lista Uefa in vista dell'inizio dell'#EuropaLeague: assente Pastore, dentro Fazio e Juan Jesus.… - InteristaYanas : RT @RisorgINT: L’Inter è nei guai. È partita una investigazione UEFA per l’errata compilazione della lista Champions. Si chiedono come sia… - c_buttiglieri : @TuttoMercatoWeb Se lo hanno escluso dalla lista uefa, amen. Se lo hanno escluso anche dalla lista serie A mi sa ch… -